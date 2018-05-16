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Москва, 16.05.2018

Германия пытается убедить США отсрочить введение новых антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Петер Альтмайер – глава Минэкономики Германии в ходе своего визита в Москву – заявил, что его страна пытается убедить США отсрочить введение новых санкций против некоторых компаний РФ.

Кроме того, ФРГ стремится добиться исключений в отношении некоторых ограничений передает DW.

По словам немецкого чиновника, ему было важно поговорить с представителями экономики Германии.  При этом он напомнил,что много средних и крупных компаний работают в России, создают рабочие места, делают здесь хороший бизнес.

«От нас зависит, как защитить их от негативного влияния новых американских санкций в отношении РФ», – отметил Альтмайер.

От также рассказал, что по данному вопросу переговоры идут в двух направлениях: первое – с властями США, чтобы в определённых случаях отсрочить введение санкций и добиться исключений; второе – с российским правительством, чтобы убедиться, что контрсанкции РФ не осложнят ситуацию для немецкого бизнеса.

Министр также считает, что сейчас речь идёт о том, как открыть новые возможности для сотрудничества: в области среднего бизнеса, который в РФ развит значительно меньше, чем в Германии, в области образования, в сферах экологии и энергетики, по пилотным проектам.

«Существует много сфер, которых санкции не касаются, поэтому мы должны использовать этот шанс», – резюмировал Альтмайер, напомнив, что в июне состоится заседание стратегических рабочих групп немецкого министерства экономики и российских партнёров, на которых Германия будем продвигать все эти проекты.

Ранее сообщалось, что новое коалиционное правительство, которое сейчас формируется в Италии, может отменить антироссийские санкции.

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