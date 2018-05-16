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Москва, 16.05.2018

Госдепартамент США высказался об открытии Крымского моста

«Expert Online» 2018

 

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте от имени Хизер Науэрт заявление, в котором внешнеполитическое ведомство высказывает свое мнение об открытии движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. 

«США решительно осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», — говорится в сообщении.
 
Также Науэрт заявляет, что мост «представляет собой не только попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, который является единственным путем попадания  кораблей в территориальные воды Украины в Азовском море».

Представитель госдепа заверила, что санкции против РФ сохранятся до тех пор пока полуостров не вернется в состав Украины.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после референдума в марте 2014 года, тогда за этот шаг высказались более 90% жителей полуострова.
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