Кудрин не видит альтернативы вложению резервов России в ценные бумаги США

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме высказал мнение, что у России нет другой альтернативы, кроме как вложение резервов в американские ценные бумаги. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по экономической политике Владимир Гутенев. Депутат сказал, что Кудрин «в мягкой форме дал понять», что размещение золотовалютных резервов и накоплений государства в американских ценных бумагах вполне приемлемым.

«Он говорил, что, конечно же, надо учитывать и политические риски при принятии решений, но на данный момент он альтернатив не видит», – рассказал Гутенев.

Уточняется, что Россия в марте 2018 года увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США на 2,3 млрд долларов, доведя вложения до 96,1 млрд долларов.

Лидером по вложениям а правительственные облигации США остается Китай, вложивший в эти активы 1,188 трлн долларов.