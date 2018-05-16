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Экономика
Москва, 16.05.2018

Кто ответит за дороги

«Expert Online» 2018
  • Дороги становятся темой повышенного внимания
ТАСС Автор: Сергей Ермохин

Дороги становятся темой повышенного внимания

Чей недогляд?

половина регионов, участвующих в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги» не выдержала сроки его выполнения в период с мая до декабрь, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на агентство ТАСС. В сообщении говорится о низком уровне готовности субъектов Российской Федерации к реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», что в 18 из 36 субъектов РФ, принимающих участие в реализации проекта, привело к срыву сроков выполнения мероприятий, установленных паспортом проекта. «На установленную паспортом дату не было заключено ни одного контракта в 14 регионах», — говорится в отчете СП. 26 регионов не провели инструментальную диагностику состояния дорог к началу реализации проекта.

Пермский край потратил из городского дорожного фонда на ремонты трамвайных путей и контактной сети более 36 млн рублей , а это не было предусмотрено программой. Но, что ж, трамваям тоже ездить надо. Правда, здесь же зафиксировано завышение цены контрактов на 18,5 млн рублей.  А в Кемеровской области Счетная палата выявила завышение цены контрактов на общую сумму уже в 272 млн рублей.

Данные отчета за 2017 год, оказавшиеся в распоряжении СМИ, весьма обширны, нарушения в дорожной области по упоминаемым суммам далеко не самые крупные из них, хотя данные по Кемеровской области весьма серьезны, а масштаб нераспорядительности в рамках проекта действительно выглядит значительным. Но привлечение внимания государаственными новостными СМИ именно к дорожной теме может объясняться тем, что к ней относится один из главных на сегодня инфраструктурных проектов.

«Куратором» проекта является, согласно его паспорту, первый вице-премьер в прежнем составе правительства Аркадий Дворкович, а «старшим должностным лицом» — министр транспорта Максим Соколов. Первого в новом правительстве не будет уже точно, по поводу состава министров пока определенно сказать трудно. Возможно, внимание к данной теме связано и с будущим двух этих заметных фигур.

Проект «Безопасные и качественные дороги» является приоритетным проектом Минтранса. По официальной информации, он «обеспечивает реализацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций». Проект рассчитан до 2025 года, в прошлом году на него выделялось почти 65 млрд рублей.

Развитие дорог является приоритетом и для президента Владимира Путина. Его указ от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» содержит положение о доведении «в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов». Эта цель была сформулирована еще ранее в документах «дорожного» проекта.

Всего Минтранс насчитывает в России 38 агломераций, предписывая приведение «в нормативное состояние дорожной сети Новосибирской, Екатеринбургской, Нижегородской, Казанской, Набережночелнинской, Челябинской, Омской, Самарско-Тольяттинской, Ростовской Уфимской, Красноярской, Пермской, Воронежской, Волгоградской, Краснодарской, Саратовской, Тюменской, Ижевской, Барнаульской, Иркутской, Ульяновской, Хабаровской, Ярославской, Владивостокской, Махачкалинской, Томской, Оренбургской, Кемеровской, Новокузнецкой, Рязанской, Астраханской, Пензенской, Липецкой, Кировской, Тульской, Чебоксарской, Улан-Удэнской и Калининградской городских агломераций».

Перевыполнено-недовыполнено

В любом крупном строительном проекте сроки исполнения принято умножать на два, замечает по поводу отчета СП РФ управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но в целом выводы Счетной палаты, по его словам, тем интереснее, что по итогам 2017 года правительством озвучивались вполне позитивные показатели хода выполнения программы. 6 декабря на выставке «Транспорт России» Дмитрий Медведев говорил о том, что «было отремонтировано более 5 тыс. км дорог, по итогам года уже более половины дорог и улиц городов-участников приведено в нормативное состояние. Кстати, эта цифра даже выше тех планов, которые мы имели».

Также было сказано, отмечает эксперт, что по итогам 2017 года количество аварийно-опасных участков сокращено более чем на 40%, и это само по себе — серьезный показатель, измеряемый в количестве спасенных человеческих жизней. Между прочим, проектом предписывается их сокращение в минувшем году на 27%. Насколько точные при этом применяются методики оценки, отдельный вопрос, но в общем, налицо и достижения.

По мнению Жарского, во многих городах есть как будто специально созданные участки повышенной аварийности, которые одновременно являются ловушками для водителей с точки зрения ПДД: нарушить правила в этих местах чрезвычайно легко, особенно, если едешь в первый раз. Об этих ловушках пишут общественные организации, их ликвидируют, но победить их полностью не получается, так как у кого-то есть мотивация сохранять участки, которые генерируют протоколы и штрафы, а значит — создают видимость работы по повышению безопасности дорожного движения, считает Илья Жарский.

Вообще говоря, не хотелось бы так думать, хотя нарочито проблемные места действительно встречаются. Если причины недовыполнения планов в этом, дело обстоит серьезно, Но, как бы то ни было, эксперт уверен, что руководители регионов уловили сигнал из федерального центра и теперь ремонт дорог, а также организация безопасности дорожного движения в 2018 году получат новый импульс. Этот импульс, условно, говорит он, нужно будет воссоздавать каждые полгода, пока качество дорожных работ не приблизится к уровню европейских стран.

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