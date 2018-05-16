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Москва, 16.05.2018

В Ереване протестующие ворвались в задние мэрии

«Expert Online» 2018

В Ереване группа активистов ворвалась в здание городской администрации.

Протестующие требуют отставки главы армянской столицы Тарона Маргаряна, передаёт Sputnik Армения.

По данным новостного агентства, демонстранты выступают против вырубки деревьев для реконструируемого в центре Еревана парка. Поэтому они завалили вход в мэрию ветками от вырубленных деревьев, после чего ворвались в задние городской администрации.

Уже известно, что протестующие отказались от предложения заместителя мэра Еревана Давида Оганяна посетить зал совещаний, чтобы там ждать столичного градоначальника.  

Вместо этого они заблокировали рабочий кабинет мэра и требуют его немедленной отставки. Другие подробности пока не сообщаются.

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