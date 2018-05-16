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Москва, 16.05.2018

В Госдуме ответили на слова Госдепа об открытии Крымского моста

«Expert Online» 2018

Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал заявление Госдепа США по поводу открытия Крымского моста.

По его словам, мост не создает никаких проблем для движения судов, передает RT.

При этом он подчеркнул, что строители оборудовали специальный, комфортный проход.

«Просто сейчас эту ситуацию начинают использовать для провокаций. Соответственно, заявление политизированное и никакой реальной подоплеки под собой не имеет», – резюмировал Морозов, добавив, что США полагают, что могут указывать другим государствам, как действовать на их территории.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал на своём сайте от имени Хизер Науэрт заявление, в котором внешнеполитическое ведомство высказывает свое негативное мнение об открытии движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. 

При этом в заявлении Госдепа отмечается, что «мост служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право».

Кроме того, Науэрт подчеркнула, что Крымский мост препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, который является единственным путем попадания кораблей в территориальные воды Украины в Азовском море».

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