Газ в обмен на сталь: Евросоюз предложил США сделку

Еврокомиссия готова нарастить поставки сжиженного газа из США в страны Евросоюза с расширением соответствующей инфраструктуры в обмен на отмену Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий для европейских компаний, передает РИА новости, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

Уточняется, что ситуация по заградительным мерам США в торговле была обсуждена во время неформального ужина в Софии лидерами 28 стран — членов ЕС. В ходе неформального общения глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что новые пошлины США нельзя оправдать соображениями национальной безопасности, а ЕС обязан предпринять ответные шаги для защиты собственных интересов.

Глава Евросовета Дональд Туск в свою очередь поблагодарил Дональда Трампа за то, что европейцы «избавились от всех иллюзий» и готовы к тому, что им придется действовать самостоятельно.

Напомним, в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для для ЕС, действие этих пошлин приостановили до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.