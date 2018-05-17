США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»

Газопровод "Северный поток-2" рискует попасть под санкции США, заявила в четверг заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк, сообщает AP.

Выступая перед журналистами в Берлине, дипломат отметила, что Соединенные Штаты выступают против газопровода «Северный поток 2», потому что это может увеличить «пагубное влияние России» в Европе.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», - сказала она. Ее комментарии появились за день до того, как канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где будет обсуждаться тема строительства газопровода.

По словам Оудкирк, что "Северный поток-2" лишит транзитных доходов Украину, а также позволит России "установить военное оборудования для слежения в Балтийском море, чувствительном военном регионе".

«Мы предпринимаем все усилия, которые только возможны, чтобы остановить проект", - сказала она, напомнив, что Конгресс США дал администрации Белого дома четкие полномочия по введению санкций в отношении российских трубопроводных проектов.

Любой российский подобный проект находится под риском санкций, подчеркнула Оудкирк.