Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 17.05.2018

США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018
  • США отправили грозное послание России по «Северному потоку-2»
DPA/TASS

Газопровод "Северный поток-2" рискует попасть под санкции США, заявила в четверг заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк, сообщает AP.

Выступая перед журналистами в Берлине, дипломат отметила, что Соединенные Штаты выступают против газопровода «Северный поток 2», потому что это может увеличить «пагубное влияние России» в Европе.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», - сказала она. Ее комментарии появились за день до того, как канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где будет обсуждаться тема строительства газопровода.

По словам Оудкирк, что "Северный поток-2" лишит транзитных доходов Украину, а также позволит России "установить военное оборудования для слежения в Балтийском море, чувствительном военном регионе".

«Мы предпринимаем все усилия, которые только возможны, чтобы остановить проект", - сказала она, напомнив, что Конгресс США дал администрации Белого дома четкие полномочия по введению санкций в отношении российских трубопроводных проектов.

Любой российский подобный проект находится под риском санкций, подчеркнула Оудкирк.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Курс доллара получил мощный импульс
      Курс доллара получил мощный импульс
    3. Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов
      Курс доллара взлетел до полугодичных максимумов