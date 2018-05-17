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Москва, 17.05.2018

СМИ сообщают о совещании в правительстве по повышению пенсионного возраста

«Expert Online» 2018

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на два независимых источника в Белом доме, в правительстве сегодня  премьер Дмитрий Медведев проведет совещание с членами своего нового кабинета о повышении пенсионного возраста.

За основу для новых сроков выхода на пенсию берутся разработки Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, который предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60.

Отмечается, что по итогам совещания будет подготовлен законопроект, который Госдума должна будет рассмотреть до окончания весенней сессии Госдумы, говорит собеседник издания.

«Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти»,— рассказал источник изданию.

Ольги Голодец не будет на совещании, как отмечает издание, возможно, из-за ее сдержанной позицию по пенсионному возрасту.

Социальный блок на совещании будет представлять Татьяна Голикова, выдвинутая Медведевым на пост профильного вице-премьера.

Источник «Коммерсанта», назвал  данный вариант реформы «слишком резким, основанным только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы». За техническую сторону реформы будет отвечать сохранивший свой пост министр труда Максим Топилин.

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