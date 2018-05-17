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Москва, 17.05.2018

Стали известны требования бастующих на украинском металлургическом комбинате

«Expert Online» 2018

Стали известны требования работников, устроивших забастовку на крупнейшем металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог».

Они требуют повысить размер заработной платы до 1 тыс. евро в месяц, передаёт RT со ссылкой на источники в руководстве предприятия.

Собеседник RT также рассказал, что сотрудники комбината не предупредили никого о планируемой забастовке, поэтому администрация не смогла подготовиться, и вся работа остановилась.

«Люди блокируют вход на предприятие, многие просто ходят по территории и не работают. Мы считаем эту акцию протеста незаконной и стараемся взять ситуацию под контроль», – подчеркнул источник.

Он также рассказал, что работники жалуются, что оборудование на предприятии неисправное.

«Но завод не может столько платить, а техника исправна. Поэтому найти компромисс очень сложно», – резюмировал представитель предприятия.

Ранее сообщалось, что на Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за забастовки сотрудников.

При этом по информации сайта Конфедерации свободных профсоюзов Украины, рабочие отказались выходить на работу из-за неприемлемых условий труда. Железнодорожники требуют обеспечить безопасные условия труда на предприятии и предоставить исправную технику для работы.

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