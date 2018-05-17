Стали известны требования бастующих на украинском металлургическом комбинате

Стали известны требования работников, устроивших забастовку на крупнейшем металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог».

Они требуют повысить размер заработной платы до 1 тыс. евро в месяц, передаёт RT со ссылкой на источники в руководстве предприятия.

Собеседник RT также рассказал, что сотрудники комбината не предупредили никого о планируемой забастовке, поэтому администрация не смогла подготовиться, и вся работа остановилась.

«Люди блокируют вход на предприятие, многие просто ходят по территории и не работают. Мы считаем эту акцию протеста незаконной и стараемся взять ситуацию под контроль», – подчеркнул источник.

Он также рассказал, что работники жалуются, что оборудование на предприятии неисправное.

«Но завод не может столько платить, а техника исправна. Поэтому найти компромисс очень сложно», – резюмировал представитель предприятия.

Ранее сообщалось, что на Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за забастовки сотрудников.

При этом по информации сайта Конфедерации свободных профсоюзов Украины, рабочие отказались выходить на работу из-за неприемлемых условий труда. Железнодорожники требуют обеспечить безопасные условия труда на предприятии и предоставить исправную технику для работы.