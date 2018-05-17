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Москва, 17.05.2018

Суд в Херсоне арестовал главу РИА Новости Украина

«Expert Online» 2018

Суд в украинском Херсоне санкционировал арест главного редактора информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который заключён под стражу на два месяца.

Перед оглашением решения суда сам журналист заявил, что ход следствия говорит о том, что все действия против него расписаны заранее, передаёт RT.

При этом в СБУ утверждают, что Вышинский подозревается в государственной измене. Якобы он публиковал материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России, и поддерживал ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что рано утром 15 мая в офис РИА Новости Украина вошли люди в форме с надписью СБУ. После этого находившиеся внутри журналисты перестали выходить на связь.

В этот же день в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Позже в украинском силовом ведомстве пояснили, что СБУ проводит следственные действия (обыски) в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

Со слов пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что СМИ использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины».

Между тем в Кремле заявили, что действия украинских властей противоречат всем нормам и правилам и заслуживают самого жёсткого осуждения по линии международных организаций.

«Мы будем с нетерпением ждать этой жёсткой и бескомпромиссной реакции», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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