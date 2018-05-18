Госдума на уровне комитетов готовит законопроект, делающий прием пластиковых карт обязательным для малого бизнеса, с уменьшением в два приема порога выручки, начиная с которого наступает эта обязанность. Как заявил «Интерфаксу» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующий порог, равный ныне 40 млн рублей, с 2019 года будет уменьшен до 20 млн рублей и до 10 млн рублей — с 2020 года. Впрочем, требуются еще согласования с ЦБ и Минфином. Но первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова уже подтвердила, что осенью законопроект может быть рассмотрен.

Следует понимать, говорит генеральный директор CAF Group Наталья Ионова, что наступление на наличную форму оплаты товаров и услуг длится уже не первый год, как не первый год мы слышим заявления по этому поводу от различных ведомств. Так, например, еще в прошлом году Министр финансов Антон Силуанов предлагал установить верхнюю планку для покупок за наличные средства. Согласно его инициативе, товары стоимостью выше зафиксированной цены должны были приобретаться только с помощью безналичного расчета.

По мнению Натальи Ионовой, поскольку безналичные платежи достаточно легко поддаются контролю, итогом всех предпринимаемых усилий должен стать полный надзор над расходами россиян. Здесь и выявление неуплаты налогов, и выявление самозанятых, и уплата комиссий по переводам и картам, что поддерживает банки.

Да, стоит признать, что с развитием технологий оплата картами, да и в целом уход значительной части операций банков в онлайн делают жизнь граждан удобнее, продолжает Наталья Ионова. Но также надо понимать, что эти самые технологии у нас все еще не развиты повсеместно, да и сбоев в платежах и работе с картами предостаточно. Это технический момент. А есть еще и психологический: многие россияне, проживающих не в городах-миллионниках, не доверяют картам, многие пенсионеры максимум умеют получать пенсии на карты, а потом их обналичивать. Так что, к повсеместному переходу на безналичный расчет готовы далеко не все.

Что же касается бизнеса, то, полагает Наталья Ионова, у бизнеса с оборотом на уровне 10 млн рублей, как правило, все в порядке и с кассовой техникой, и с технологиями, так что проблемой подобный переход для них не будет. Они и так практически все принимают сегодня карты.

И все же надо понимать, указывает, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, что у новой инициативы, несмотря на очевидные, казалось бы, плюсы для потребителей, есть несколько других острых углов: тарифы национальных банков за эквайринг выше, чем в странах, где карты уже прижились во всех сферах торговли. Например в РФ этот тариф может составлять от 1-3,5% от транзакции, в то время как в Европе – лишь 0,2-0,3%.

Учитывая существенное снижение планки по обороту с 20 до 10 млн рублей к 2020 году, нововведение, по словам аналитика, в первую очередь, коснется предприятий торговли в сельской местности, а это без малого свыше 90 тыс. торговых точек. Они будут вынуждены решать проблемы с нестабильным интернетом для улучшения скорости проведения трансакций, а также закупать новое оборудование, в общей сумме расходы всех участников этого рынка могут превысить 1,8 млрд рублей. По его мнению, это скажется на ценах.

Но в целом он считает новую инициативу достаточно взвешенной и оправданной. Учитывая то, что сейчас большая часть участников банковского рынка предлагает клиентам разнообразные бонусные программы и всячески поощряет тех, кто проводит все операции по картам за счет неплохого кэшбэка, популярность проведения платежей через карты будет только расти.