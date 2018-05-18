Евросоюз решил защищаться от американских санкций

Накипело

Еврооптимисты в кой-то век оказались правы – страны ЕС не сдрейфили перед американским давлением в иранском вопросе, и не стали выходить из ядерной сделки. Причиной неожиданной смелости стало, безусловно, крайне неуважительное и эгоистичное поведение хозяина Белого дома по отношению к своим европейским союзникам. «Честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу, — говорит глава Евросовета. Благодаря ему мы избавились от иллюзий. Он заставил нас осознать, что помочь себе мы можем лишь сами», цитирует бывшего польского премьера Deutsche Welle.

Неизвестно, были ли в самом деле у европейских лидеров иллюзии по поводу Америки, но, во всяком случае, Трамп заставил их вспомнить о гордости. Вспомнили потому, что, во-первых, элементарно накипело. «Вопрос, разумеется, не в Иране, а в том, что европейцев справедливо не устраивает сложившийся формат отношений с США. Европа откровенно взбешена постоянными решениями американских судов, штрафующих европейские компании, а также односторонними мерами США, в данном случае с Ираном», — поясняет Эксперту Online европеист, сотрудник Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский. Во-вторых, столь демонстративное поведение Трампа вызывает запрос на ответ со стороны европейских избирателей. «Иранская стратегия Трампа реализуются за счет экономики Европы», — приводит Reuters жалобы представителей немецкого бизнеса. И если Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и другие системные лидеры ЕС этот запрос не реализуют, то еще большее число избирателей перейдет в лагерь ультраправых европейских сил, а также евроскептиков. Так что на кону уже не только гордость, но и карьеры представителей европейского руководства.

Защитим и компенсируем

Именно поэтому на саммите ЕС — Западные Балканы в Софии страны-члены решили не поддаваться шантажу Трампа и оставаться в ядерной сделке с Ираном. «До тех пор пока иранцы будут уважать свои обязательства по сделке, ЕС будет соблюдать свои», - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Здесь был один нюанс – иранцы четко заявили, что под соблюдением Европой своих обязательств Тегеран понимает защиту Евросоюзом европейских компаний, которые решатся остаться на иранском рынке после ввода американских санкций (имеющих, как известно, экстерриториальный характер). И Иран хотел бы услышать от лидеров ЕС методы защиты этих компаний.

Эти методы и были оглашены в Софии. Так, теперь на иранский кейс распространено т. н. «Блокирующее регулирование», принятое в 1996 году для защиты европейского бизнеса от санкций и ни разу до сегодняшнего дня не применявшееся. Согласно этому регулированию, европейские компании выводятся из-под действия экстерриториальных американских санкций, из-под решения иностранных судов, связанных с этими санкциями и им даже компенсируются убытки от них. Таким образом, Европа собирается институционально подготовиться к санкциям, которые США введут с августа 2018 года.

Кроме того, лидеры ЕС договорились об упрощении порядка предоставления финансирования и финансовых гарантий европейским проектам в Иране со стороны Европейского инвестиционного банка. Предоставленный «зеленый коридор», по мнению авторов идеи, должен нивелировать те сложности, которые могут возникнуть из-за вводимых американцами финансовых ограничений.

Наконец, возможно, Европе понадобится создать какую-то систему платежей с Ираном, поскольку американцы всерьез намерены отключить иранские банки от мировой финансовой системы, в том числе и от SWIFT. С последним, правда, у Трампа могут быть проблемы, ведь, по мнению некоторых экспертов, SWIFT будет прислушиваться к Брюсселю. Собственно, само руководство SWIFT, судя по его опубликованному FT заявлению, тоже не горит желанием вводить запреты.

Веры пока нет

Демонстративная готовность ЕС сопротивляться давлению США может, конечно, подорвать смысл американских санкций. «Теоретически, если Иран отключат от SWIFT, он все равно сможет торговать нефтью, но за евро и другие валюты. От торговли откажутся крупные трейдеры и напрямую не будут покупать нефть те компании, которые работают в США, а посредниками при покупке иранской нефти (при дальнейшей поставке в Европу) будут мелкие трейдеры», — говорит «Эксперт Online» сотрудник Финансового Университета Игорь Юшков. А вот что касается работы европейских компаний, то тут могут возникнуть проблемы.

Частный европейский бизнес озабочен не репутацией еврочиновников, а сохранением и приумножением собственных денег. Он потому и хотел бы работать в Иране, но особого доверия к реальным возможностям ЕС их защитить у бизнесменов нет. Не верят они и в сущностное наполнение самого «блокирующего регулирования». «Тогда это был не более чем инструмент торга и все вопросы удалось урегулировать политическими средствами», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Неудивительно, что европейские компании тушуются. «Инвестировать в Иран собирались в основном крупные фирмы, и они, судя по всему, от своих планов откажутся. Просто потому, что имеют интересы на американском рынке», — говорит Игорь Юшков. Так, французская Total (год назад вошедшая в освоение 11-го блока крупнейшего газового месторождения Южной Парс) уже заявила о приостановке всех работ. По словам топ-менеджмента компании, они боятся, что вторичные санкции США лишат их возможности вести операции в долларах, а также поставят под вопрос безопасность американских активов компании на десять миллиардов долларов.

Насколько велика решимость ЕС защищать бизнес стран Союза, станет ясно уже в ближайшие недели, по наличию или отсутствию дополнительных шагов. Таким шагом может стать, например, заявление о готовности не просто идти с исками в ВТО, а вводить контрсанкции против американских компаний — в случае, если США будут облагать поборами европейские. Правда, для того, чтобы поверить в такую перспективу, нужно быть уже не просто еврооптимистом, а евромечтателем.