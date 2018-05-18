Медведев представил Путину новый состав российского правительства

Владимир Путин – глава российского государства – на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, которая состоялась в резиденции Бочаров Ручей – заявил, что одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице‐премьеров и министров.

Уже известно, что первым вице-премьером стал Антон Силуанов. При этом свои посты сохранили глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр финансов Антон Силуанов.

Ольга Васильева в новом правительстве займет пост министра просвещения, а главой министерства науки и высшего образования станет Михаил Катюков.

Министром по развитию Дальнего Востока премьер предложил назначить Александра Козлова. Пост главы МЧС займёт Евгений Зиничев, который сменит на посту Владимира Пучкова, возглавлявшего ведомство с 21 мая 2012 года.

Министерство природных ресурсов и экологии возглавит Дмитрий Кобылкин. Во главе министерства по делам Северного Кавказа встанет Сергей Чеботарев. Российский Минстрой возглавит Владимир Якушев. Пост министра транспорта займет Евгений Дитрих. Главой Минсельхоза станет Дмитрий Патрушев. Главой нового министерства цифрового развития станет Константин Носков.

Ранее сообщалось, что президент РФ подпишет указы о назначении новых министров уже сегодня, 18 мая. Напомним, 15 мая Медведев представил Путину предложения по структуре правительства, которую глава государства также одобрил.