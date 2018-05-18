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Москва, 18.05.2018

Новый глава Минтранса РФ назвал приоритеты ведомства

«Expert Online» 2018

Евгений Дитрих – новый глава Минтранса РФ – выделил два главных направления деятельности ведомства на ближайшую перспективу.

По его словам, среди основного приоритета в работе министерства должно быть обозначено скорейшее начало исполнения указов президента РФ Владимира Путина в части двух проектов, которые транспортники должны обеспечить.

«Это создание плана развития и модернизации магистральной транспортной инфраструктуры, а также национальный проект, обозначенный в указе как развитие безопасных и качественных автомобильных дорог», – подчеркнул чиновник.

Об этом он заявил в ходе встречи с коллективом Минтранса, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом отмечается, что Дитриха представил коллективу министерства вице-премьер РФ по транспорту Максим Акимов.

В свою очередь бывший глава ведомства Максим Соколов поблагодарил коллектив Минтранса РФ за проделанную работу по развитию транспортной отрасли страны.

Ранее сообщалось, что 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав российского правительства, в том числе министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

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