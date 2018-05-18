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Москва, 18.05.2018

В Минобороны рассказали о защите Арктики стратегическими ракетоносцами

«Expert Online» 2018

Как сообщил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160.

Как отметил военный в интервью газете «Красная звезда», сегодня  Арктика для России имеет «стратегическое значение». «Именно, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении», — подчеркнул Кобылаш.

Уже в текущем году Ту-160 выполнит перелет до Анадыря.

Командующий также прокомментировал и недавние полеты российских стратегических бомбардировщиков близ берегов Аляски, на перехват которых были отправлены истребители F-22. Он подчеркнул, что, несмотря на внимание, которое привлек этот инцидент, в нем не было ничего неординарного.

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