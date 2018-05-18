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Москва, 18.05.2018

Звукооператор ВГТРК получил ранение при обстреле в Донбассе

«Expert Online» 2018

В Донбассе в ходе обстрела, который велся украинскими силовиками, ранения получил звукооператор ВГТРК.

Согласно предварительной информации, ранен Игорь Уклеин, передаёт «Россия 24».

Как говорится в сообщении телеканала, под обстрел попала съёмочная группа корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, в которую входит и пострадавший звукооператор. При этом о тяжести его ранения никакой дополнительной информации нет.

По словам коллег журналистов, это был тот же обстрел, в котором погиб командир бригады «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай».

Ранее стало известно массированном обстреле ДНР со стороны подконтрольных Киеву войск.

Всего по территории республики было выпущено более 900 снарядов, в том числе из крупнокалиберных орудий, запрещенных Минскими соглашениями.

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