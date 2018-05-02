Аварийное вскрытие замков: особенности

Никто не застрахован от потери ключей от квартиры или захлопывания их в автомашине, из-за чего попасть внутрь оказывается невозможно. Пытаться выбить дверь или самостоятельно разобрать замок не следует.

Если решение проблемы с квартирой своими силами еще возможно, то решить проблему с утерянными ключами от автомашины таким способом без возникновения необходимости в последующем ремонте не удастся. Вместо этого надо воспользоваться услугами фирмы по открытию дверей, которая оказывает людям помощь в подобных ситуациях. Мастера этой службы прибывают по вызову достаточно быстро, а сама процедура вскрытия замка не отнимает много времени.

Необходимость в обращении за помощью в службу вскрытия замков возникает в следующих случаях:

потеря ключей от автомашины, гаража;

нужно срочно открыть входную дверь, не причинив ей при этом повреждений;

потеря ключей или кода от сейфа;

в квартире находится старый человек или малолетний ребенок, который не реагирует на звонок.

При обращении в службу вскрытия замков необходимо убедиться в том, что она входит в число хорошо зарекомендовавших себя фирм, в противном случае велика вероятность нарваться на мошенников, выдающих себя за мастеров. Высококвалифицированные специалисты могут вскрыть дверь, даже если она оснащена охранной системой. Многие сервисы готовы оказать услуги по замене поврежденного замка. Существуют службы, принимающие вызовы от оказавшихся в сложном положении людей даже ночью.

Санкционированное вскрытие замков – это разрешенное законодательством взламывание запирающего механизма в присутствии владельца собственности. Выполнение данной операции на законном основании сотрудником сервиса вскрытия замков допускается лишь в следующих ситуациях:

при предъявлении собственником имущества подтверждающих его личность документов (паспорта с регистрацией по указанному адресу или аналогичного документа);

при поручительстве соседей и получении разрешения владельца в письменной форме;

в присутствии участкового (при отсутствии документов, подтверждающих личность собственника);

в присутствии судебных приставов и наличии исполнительного листа.

Сервисы вскрытия замков оказывают следующие виды услуг: