Особенности и принцип внедрения системы безопасности ХАССП

Принцип защиты производства пищевых продуктов возник довольно давно – в середине двадцатого столетия, когда американские специалисты занимались созданием еды для астронавтов, которая удовлетворяла бы самым строгим требованиям с точки зрения условий и сроков ее хранения.

В дальнейшем в результате внедрения данных норм в гражданскую сферу была создана концепция системы Hazard Analysis and Critical Control Points, что переводится с английского языка как «анализ рисков и критические точки контроля». На английском языке она обозначается аббревиатурой HACCP, на русском языке – аббревиатурой ХАССП.

Предназначение данной системы состоит в сокращении конкретных имеющихся рисков на предприятиях, занимающихся производством пищевых продуктов. В соответствии с ее принципами, на разных стадиях создания продуктов питания есть критические контрольные точки, то есть стадии производственного процесса, на которых недопустимы нарушения, оказывающие серьезное влияние на качество готовых изделий.

В основу функционирования концепции ХАССП положены семь стадий и принципов:

анализ и оценивание факторов, представляющих потенциальную угрозу для производственного процесса;

обнаружение вышеуказанных критических точек;

формулировка критериев безопасности для этих критических точек;

создание систем наблюдения за данными точками, проведение необходимых анализов, тестов и испытаний;

установление требуемых действий работников предприятия в случае возникновении в одной из данных точек нештатной, неконтролируемой ситуации;

учет и документирование требуемых показателей для подтверждения работоспособности системы;

регулярная проверка документов, отражающих работоспособность созданной системы.

Большая часть зарубежных компаний, занимающихся выпуском пищевых продуктов, использует индивидуальную систему защиты производственного процесса, базирующуюся на системе ХАССП. В Российской Федерации с 2013 года действует техрегламент Таможенного союза, который подтвердил необходимость соблюдения принципов ХАССП на производственных предприятиях, занимающихся выпуском продуктов питания. В соответствии с ФЗ-195, предприятие, которое после февраля 2015 года в своей работе не использует контроль ХАССП, допускает административное правонарушение, за которое к нему могут быть приняты меры в виде наложения штрафных санкций или временного закрытия.