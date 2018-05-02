Преимущества просмотра ТВ-онлайн

Технический прогресс сегодня неумолимыми темпами шагает вперед, не обошел он стороной и такую сферу, как телевидение. Казалось бы, еще совсем недавно, неотъемлемым атрибутом для просмотра концерта популярной музыкальной группы или какой-либо передачи были телевизор и антенна к нему.

Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Благодаря появлению интернета возможности поклонников телевещания значительно расширились.

Немного истории

Онлайн-вещание появилось далеко не сразу. Первыми предпосылками к его созданию стали веб-камеры, позволяющие в режиме реального времени транслировать сигнал абсолютно из любого уголка нашей огромной планеты. После чего стали открываться разнообразные видеоканалы, на которые интернет-пользователи могли загружать собственные видео, как любительские, так и записи телепередач, кинофильмов, концертов музыкальных групп и пр.

Онлайн-телевещание в таком виде, как мы его сегодня можем видеть, появилась не так давно. Произошло это после того, как владельцы каналов решили расширить свою целевую аудиторию путем привлечения зрителей, предпочитающих проводить свое свободное время не перед телевизором, а в Сети.

Преимущества онлайн-телевидения

Не секрет, что популярность онлайн-ТВ ТелеВизорус постоянно растет и на это есть несколько причин. Во-первых, для просмотра телеканалов в Сети нет необходимости приобретать специальное оборудование. Достаточно будет лишь наличия доступа к интернету и цифрового носителя. В то время как телевещание в обычном режиме без телевизора, кабеля и антенны невозможно. Плюс ко всему еще и необходимо будет оплатить его подключение.

Во-вторых, онлайн-ТВ не предусматривает наличие абонплаты, в отличие от стандартного вещания. А ведь услуги многих телепровайдеров стоят не так уж и дешево. Немного выгодней будет воспользоваться услугами компаний, предоставляющих кабельное телевидение. Но и им за предоставление хорошего сигнала придется ежемесячно оплачивать определенную сумму. Онлайн же телевидение можно смотреть абсолютно бесплатно.

Еще одним неоспоримым плюсом онлайн-ТВ является то, что любую передачу можно поставить на паузу, а через некоторое возобновить ее просмотр. При этом сигнал трансляции сохраняется.

Как подключить онлайн-ТВ?

Чтобы получить доступ к онлайн-вещанию необходимо зайти на официальный ресурс определенного телеканала и перейти в соответствующую вкладку. Или же, можно воспользоваться услугами провайдера онлайн-ТВ. Таким образом, вы сможете подключить несколько телеканалов сразу, что очень удобно. Доступ к онлайн-телевидению предоставляется абсолютно бесплатно, причем на качестве сигнала это никак не сказывается.