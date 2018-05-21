Британские парламентарии призвали ужесточить антироссийские санкции

В парламенте Великобритании обнародовали доклад о «российской коррупции» и призвали Кабмин незамедлительно включить в санкционный персон, непосредственно связанных с правящими кругами РФ.

Как утверждается в докладе «Московское золото: российская коррупция в Великобритании», использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, близких Кремлю, «относится к широкомасштабной российской стратегии гибридной войны и имеет последствия для национальной безопасности Великобритании», передаёт РИА Новости.

В связи с эти комитет палаты общин призвал премьер-министра Терезу Мэй сделать своим приоритетом борьбу с размещением активов лицами, связанными с властями РФ, значительно ужесточив санкции.

Кроме того, депутаты британского парламента требуют ввести ограничительные меры против российского госдолга.