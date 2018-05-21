Курсу доллара позволят обвалиться

Курс доллара продолжает восхождение в понедельник, осваивая полугодичные пики. Индекс доллара, оценивающий динамику американской валюты к корзине основных валют, на короткое время коснулся нового максимума 2018 года, но быстро откатился к отметке 92.766. Рост доходности по гособлигациям США по-прежнему служит главным катализатором для роста американской валюты.

Главной темой азиатской сессии понедельника стала новость о том, что Китаю и США удалось согласовать принципы устранения торговых дисбалансов. Этот фактор также играет в пользу доллара. Но всоре все может измениться.

Согласно прогнозу Brandywine Global Investment Management, который приводит Bloomberg, курс доллара США к концу года упадет примерно на 5 процентов, так как фокус рынка возвращается к обострению ситуации с дефицитом США и наметившимися пикам роста доходности казначейских облигаций.

Вице-президент Legg Mason Inc. Ричард Лоуренс, под управлением которого находятся инвестиции в объеме $ 76 млрд отмечает, что доллар стал уязвимым для распродажи. Администрация президента Дональда Трампа вряд ли будет противодействовать ослаблению валюты. По его словам курс доллара будет падать в этом году, так как он переоценен и «проблема двойного дефицита должна оказать определенное давление на доллар».

Согласно последней экспертной оценке Bloomberg, курс доллара упадет на 4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Дефицит бюджета США увеличился до $600 млрд в первой половине финансового года, говорится в сообщении Казначейства. Ожидается, что меры по налогам и расходам, одобренные Трампом, увеличат дефицит до 804 млрд. долл. в 2018 году, а затем - до 1 триллион долл к 2020 году.

Как отмечает Лоуренс, правительство США выступает за слабый доллар.

«У нас есть администрация, чьи политические цели связаны с оживлением производства», ​​- поясняет валютный стратег. «Я не думаю, что они попытаются что-то сделать, чтобы предотвратить падение доллара, потому что это в их интересах».







