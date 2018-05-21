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Москва, 21.05.2018

Глава Госдепа США пообещал похоронить экономику Ирана

«Expert Online» 2018

Глава Госдепа США Майк Помпео пообещал Ирану беспрецедентные финансовые санкции. Об этом американский дипломат заявил в понедельник в Вашингтоне. По его словам, сделка с Ираном поставила мир под угрозу и она не способна остановить Тегеран в стремлении создать собственное ядерное оружие.

По словам госсекретаря США, новые санкции будут «самыми жесткими в истории» и заставят Тегеран биться за то, что бы «сохранить свою экономику».

Майк Помпео заявил о намерении работать в тесном сотрудничестве с Пентагоном, чтобы «сдержать иранскую агрессию». При этом глава Госдепа пообещал обеспечить свободу судоходства в региональных водах.

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