Глава Госдепа США пообещал похоронить экономику Ирана

Глава Госдепа США Майк Помпео пообещал Ирану беспрецедентные финансовые санкции. Об этом американский дипломат заявил в понедельник в Вашингтоне. По его словам, сделка с Ираном поставила мир под угрозу и она не способна остановить Тегеран в стремлении создать собственное ядерное оружие.

По словам госсекретаря США, новые санкции будут «самыми жесткими в истории» и заставят Тегеран биться за то, что бы «сохранить свою экономику».

Майк Помпео заявил о намерении работать в тесном сотрудничестве с Пентагоном, чтобы «сдержать иранскую агрессию». При этом глава Госдепа пообещал обеспечить свободу судоходства в региональных водах.