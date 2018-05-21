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Москва, 21.05.2018

Киев напугали договоренности Путина с Ангелой Меркель

«Expert Online» 2018
  • Встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи
AP/TASS

Встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи

Украина анализирует результаты недавно прошедших переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Киев встревожен подтверждением строительства «Северный поток-2», а также возможным вводом миротворческих сил ООН на Донбасс. При этом в СМИ попали данные, которые свидетельствуют о том, что  Ангела Меркель согласилась на некоторые условия Кремля.

В частности, позиция Москвы о недопущении в миссию ООН солдат НАТО не вызвала возражений со стороны Берлина. А это значит, что если будет достигнута принципиальная договоренность,  в миссию с западной стороны войдут военнослужащие нейтральных стран, Москва, в свою очередь, предложит военных– Белоруссии, Сербии или Казахстана.

Подобный сценарий может привести к потере Киевом Донбасса из-за блокировки союзниками Москвы всех действий правительства Украины на Донбассе.

«Отдаём целый регион. Эти проблемы мы будем разгребать еще много десятилетий. Никто нам не заплатит никаких контрибуций, а с России снимут все санкции… Следующий президент Украины восстановит все связи с Россией», - цитируют «Аргументы недели» прогноз украинских экспертов, который звучит для Порошенко, как приговор.

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