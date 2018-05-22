«АвтоВАЗ» прекращает производство Lada Priora и Kalina

«АвтоВАЗ» прекращает производство автомобилей Lada Priora и Kalina с июля этого года, сообщают «Ведомости», ссылаясь на письмо, которое производитель распространил среди своих дилеров.

В производственном плане на июль помимо Priora отсутствуют соплатформенники Granta и Kalina, пишет издание.

Как следует из письма дилерам концерн намерен прекратить производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и выпустить их рестайлинговые модели в X-стиле.

Издание напоминает, что слухи о том, что «АвтоВАЗ» может прекратить производство морально устаревшей Priora, ходят уже несколько лет. В свое время, после начала производства модели в 2007 году, она была лидером продаж среди всех моделей Lada.