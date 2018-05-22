Фондовые индикаторы США растут на фоне перемирия Вашингтона и Пекина

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов выросли на новостях о прекращении торговой войны между Вашингтоном и Пекином, сообщает ПРАЙМ.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,21%, закрывшись на отметке 25013,29 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,54% до 7394,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74% до 2733,01 пункта.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CNBC подтвердил, что страны приостанавливают введение взаимных торговых пошлин и переходят на новую торговую структуру. В частности, США намерены поставлять Пекину больше энергоносителей в том числе СПГ в рамках новых соглашений.

Кроме того, ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что власти Китая согласились на значительные дополнительные закупки сельхозпродукции в США.