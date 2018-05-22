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Москва, 22.05.2018

Госдума приняла закон о контрсанкциях

«Expert Online» 2018

Госдума в третьем чтении приняла закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», сообщают РИА новости.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций. Также идею поддержали большинство парлментариев. Он вступит в силу со дня официального опубликования.

Документ позволит предпринимать ответные шаги на недружественные проявления США и других стран, в частности вводить контрсанкции в ответ на аналогичные меры в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

В частности, согласно документу Москва имеет право ограничивать международное сотрудничество в ответ на недружественные проявления, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Всего правительство России получает право на 6 ответных мер , в первоначальной редакции их было 16.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения — «в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку».

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