Как выбрать индустриальный парк далеко от Москвы

Большинство индустриальных парков и промышленных ОЭЗ сконцентрировано в европейской части России. В этой статье мы хотим развенчать три главных сомнения инвестора, связанные с локализацией производства «за МКАДом».

«Так далеко от Москвы!»

Одна из девяти промышленных ОЭЗ «Титановая долина» построена на Урале (почти 2000 км от Москвы). С одной стороны, расстояние впечатляющее даже для России, с другой — в Свердловской области выпускается 40% промышленной продукции, работает более 500 иностранных компаний. Это отличные условия для инвесторов, стремящихся быть ближе к сырьевой базе, рынкам сбыта и поставщикам.

Потребители «Инструментального производства Миникат» (соакционер — корейский гигант YG-1) рассредоточены по всей стране. Компания строит завод в «Титановой долине». Инвестор пришел к выводу: это лучшее предложение для промышленников на границе Европы и Азии.

Михаил Зайцев, директор «Инструментального производства Миникат»:

«Екатеринбург — это центр России: хорошо, что мы находимся здесь. Еще в «Титановой долине» самые выгодные налоговые льготы. Плюс инженерная инфраструктура. Нам предложили такие условия: строй производство — и поехали работать».

«Сколько-сколько до аэропорта?»

От международного аэропорта Кольцово до шлагбаума «Титановой долины» почти 140 км. Но к ОЭЗ примыкает железная дорога, началось строительство путей к резидентам, готов проект реконструкции станции, которая станет сортировочным парком.

Промышленная группа СТОД для третьего завода искала площадку только в Екатеринбурге. Гендиректор, прилетая из Санкт-Петербурга, не хотел тратить на дорогу из аэропорта больше 15 минут. Но калькулятор победил километры: компания реализует проект в «Титановой долине».

Юрий Кузнецов, замгендиректора СТОД предоставлено пресс-службой

Юрий Кузнецов, замгендиректора СТОД:

«Мы объездили все площадки в Екатеринбурге и окрестности: или дорого, или не подходило по другим параметрам. В «Титановой долине» подведены все коммуникации, что позволяет быстро реализовать проект».

«А где брать кадры?»

Несмотря на название, у «Титановой долины» широкий спектр специализаций. Резиденты кадрового голода не испытывают. В регионе работает 21 вуз, которые готовят по 234 инженерным специальностям.

Ural Boeing Manufacturing в «Титановой долине» — это второй завод Boeing в Верхней Салде. На двух производствах в основном работают местные жители.

Скотт Рикетт, гендиректор UBM предоставлено пресс-службой

Скотт Рикетт, гендиректор UBM:

«Университет и технические школы вокруг Верхней Салды и Нижнего Тагила позволяют нам выбирать хороших сотрудников с отличными способностями и большим желанием учиться».

На правах рекламы