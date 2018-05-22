SKYSERVICE 2018. Национальные кулинарные традиции – один из ключевых факторов развития индустрии гостеприимства

Россия, Москва, 16 мая. – Национальные кухни разных стран как один из важнейших элементов индустрии гостеприимства были в центре внимания второго дня работы Международного форума SKYSERVICE 2018, который проходил в московском Гостином Дворе 15–16 мая 2018 года.

Свое искусство приготовления блюд продемонстрировали гостям Форума знаменитые шеф-повара на кулинарных мастер-классах. Гастрономическая тема также затрагивалась в ходе панельной дискуссии, организованной Московской торгово-промышленной палатой.

Кулинарную программу второго дня форума SKYSERVICE 2018 открыло гастрономическое шоу шеф-повара ЗАО «Аэромар» Тьерри Мона. Мэтр кулинарного искусства с помощью своих ассистентов приготовил традиционный французский суп-пюре вишисуаз, в состав которого входят различные виды лука. Вишисуаз подается в холодном виде преимущественно в теплое время года. Второе блюдо сета Тьерри Мона представляло собой бургер с крабовым мясом.

Присутствовавший на мастер-классе шеф-повара ЗАО «Аэромар» обладатель бронзовой награды премии Sky Delight Awards 2018 шеф-повар «Хабаровск Кейтеринг» Денис Анищенко рассказал о традиционном дальневосточном блюде – пельменях по-амурски, которые готовятся с печенью в горшочке.

Блюда традиционной японской кухни в ходе своего мастер-класса готовил победитель премии Sky Delight Awards 2017 Масахиро Удо (Япония).

Впервые в истории проведения SKYSERVICE гости Форума смогли увидеть уникальное шоу «Президентская битва» – кулинарную битву между президентом Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) Томасом Гуглером и президентом Национальной ассоциации кулинаров России Виктором Беляевым.

В течение кулинарного шоу президенты кулинарных ассоциаций России и мира должны были приготовить три блюда из курицы, рыбы и говядины с использованием трех ингредиентов, которые выбирали добровольные помощники из зала.

По мнению Томаса Гуглера, главное в состязании шефов – получить удовольствие от кулинарного поединка. Томас Гуглер призвал молодых шефов путешествовать по миру, узнавать новое, общаться друг с другом, расширять кругозор и представлять национальную кухню по всему миру.

Гастротуризм обсуждали участники панельной дискуссии «Развитие индустрии гостеприимства России», модератором которой выступил заместитель генерального директора по работе с органами власти (GR), корпоративной социальной ответственности (КСО) и развитию внутреннего туризма компании TUI Александр Сирченко.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов рассказал о существенном росте туризма в столице – в 2017 году Москву посетили 21 млн туристов. Город может экономически стимулировать направления развития туристической отрасли, считает Владимир Платонов.

Участник дискуссии, президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев отметил, что уровень питания в регионах России оставляет желать лучшего. По мнению Виктора Беляева, необходимо развивать здоровое питание и предлагать как российским, так и зарубежным туристам блюда русской кухни. В Россию хлынула суррогатная иностранная кухня. Даже в городах Золотого кольца вместо пирожков, щей и борщей туристов кормят суши и пиццей, посетовал Беляев.

«Если ты русский повар, ты должен сначала изучить свою кухню, а потом изучить кухню народов мира, – заявил президент Национальной ассоциации кулинаров России. – Необходимо коренным образом изменить схему обучения в кулинарных колледжах и на факультетах технологии приготовления пищи. Надо возродить старинные методики и научить наших поваров готовить вкусную национальную еду».

По словам Виктора Беляева, всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди шеф-поваров Chef a la Russe, который проводится с 2014 года Национальной ассоциаций кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS – WACS), направлен именно на развитие национальной кухни народов России. Команды, состоящие из двух поваров и кондитера, соревнуются в номинации «Национальный обед».

В завершении работы Международного форума SKYSERVICE 2018 будет объявлен победитель соревнования среди самых продающих бортпроводников. Победитель получит от организатора Форума ЗАО «Аэромар» главный приз – автомобиль. Также будут подведены итоги двухдневного обучения бортпроводников по методике ISPY, которое проходило в рамках SKYSERVICE 2018.

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Пресс-служба Международного форума SKYSERVICE 2018:

press@sky-service.com, тел.: +7 (915) 417-38-35

Информационная справка об организаторе

ЗАО «Аэромар» – крупнейшая российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по клинингу и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета.

Компания была основана в 1989 году учредителями предприятий ЦУ МВС «Аэрофлот» и американской компанией «Мариотт Инфлайт Сервисиз», в результате слияния первых слогов названий этих компаний и возникло название «Аэромар». Сегодня ЗАО «Аэромар» занимает лидирующие позиции в индустрии кейтерингового бизнеса РФ.

ЗАО «Аэромар» поставляет бортовое питание более чем для 40 клиентов – российских и международных перевозчиков, обслуживает рейсы с главами государств.

В апреле 2014 года в компании стартовал новый проект – организация торгового сервиса на бортах воздушных судов авиакомпании ПАО «Аэрофлот» – SKY SHOP. Начиная с этого времени был значительно обновлен и увеличен ассортимент товаров для торговли на борту, представлены самые разные категории товаров для выбора пассажиров.

Ключевым клиентом и партнером ЗАО «Аэромар» является крупнейший национальный авиаперевозчик России – ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Давние партнерские отношения связывают ЗАО «Аэромар» также и более чем с 30 российскими и иностранными компаниями: Delta, Air France, Korean Air, China Southern, China Eastern, авиакомпанией «Россия», UTair и др.