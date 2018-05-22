В ФИФА ответили на информацию о применении допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на информацию о том, что некоторые российские футболисты нарушали антидопинговые правила.

В ФИФА заявили, что не нашли никаких доказательств этого, передаёт RT со ссылкой на пресс-релиз организации.

При этом отмечается, что специалисты ФИФА провели тщательное расследование после публикации доклада Ричарда Макларена.

Однако ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого.

Напомним, помимо комиссии Макларена в применении допинга российских футболистов обвинил скандально известный журналист из Германии Хайо Зеппельт.

20 мая на немецком телеканале ARD он выпустил фильм о допинге в российском футболе. При этом в качестве основного источника информации журналист использовал информатора WADA Григория Родченкова.

Вместе с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Зеппельт обсудил применение запрещенных препаратов российскими мастерами кожаного мяча. По его словам, он владеет информацией, что в 2014 году игроки сборной России, которые сейчас находятся в составе команды и готовятся к ЧМ-2018, сдали положительные допинг-тесты.