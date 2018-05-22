Премьер с которым никто не будет считаться

«Пять звезд» и «Лига» выполнили угрозу и после долгих консультаций и переговоров все же выдвинули общего кандидата на пост Председателя Совета министров Италии.

Довольно странный и явно компромиссный выбор вызвал легкую панику на итальянских рынках. Конте – юрист. Он преподавал в самых известных университетах, включая Гарвард, Кембридж и Сорбонну. Последние десять лет Джузеппе преподает гражданское частное право в университете Флоренции. Его имя хорошо известно в мире юриспруденции, а вот в мире политики о нем почти никто не знает. О Конте итальянцы услышали лишь один раз, за несколько дней до выборов, состоявшихся 4 марта, когда Ди Майо заявил, что в случае прихода к власти он назначит его министром юстиции. Конте тогда заявил, что намерен на этом посту бороться с коррупцией и привести в порядок запутанные итальянские законы. Если верить агентству ANSA, в начале этого года Луиджи Ди Майо нанял Джузеппе Конте личным адвокатом и попросил написать раздел избирательной программы «Пяти звезд», связанный с юриспруденцией. До недавнего времени Конте придерживался левых убеждений, но накануне выборов, похоже, перешел в стан популистов.

«Обычно я голосовал за левых,- рассказал он журналистам.- Но сегодня мне кажется, что политические идеологии XX века не подходят для XXI века».

Не удивительно, что Луиджи Ди Майо с таким энтузиазмом говорит о выдвижении Конте.

«Я очень горжусь нашим выбором»,- прокомментировал он. По его словам, Джузеппе Конте из тех людей, о ком говорят «self-made man», т.е. всего добился сам. Он, уверяет лидер популистов, представляет «квинтэссенцию» между его партией и союзником по правящей коалиции – ультраправой националистической партией «Лига». Закончил свой анализ Ди Майо словами, что Италия вплотную приблизилась к «историческому моменту».

Несмотря на то, что Джузеппе Конте никогда не занимался большой политикой, именно ему, похоже, суждено возглавить правительство третьей экономики еврозоны. Правда, для этого необходимо, чтобы его кандидатуру последовательно утвердили сначала президент Италии Серджио Маттарелла, а затем парламент.

Напомним, лидеры правящих партий: Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини оба хотели возглавить правительство, поэтому переговоры между популистами шли так долго. Раньше они критиковали политику наделения властью после тайных соглашений не участвовавших в выборах технократов, но сейчас сами прибегли к ней.

Отказавшись от поста премьера, Ди Майо и Сальвини, все же сумели разделить министерские портфели. Маттео Сальвини скорее всего возглавит министерство внутренних дел, где он сможет выполнять обещания по мигрантам (например, по быстрому выдворению с полуострова нелегальных мигрантов и по обязательной регистрации мусульманских священников). Какой портфель достанется Луиджи Ди Майаоя - загадка.

Окончание переговоров по созданию правящей коалиции и особенно выдвижение на пост главы правительства никому не известного юриста вызвало настоящую панику среди инвесторов. Они считают, что итальянское правительство, имеющее один из самых крупных долгов на планете, должно в первую очередь заниматься финансовыми вопросами, а не политикой. В понедельник, сразу после объявления кандидатуры Джузеппе Конте, стоимость заимствований на Апеннинах взлетела до наивысшего уровня в этом году.

Италии и итальянцам не привыкать к катаклизмам, но в случае утверждения популистского правительства во главе с никому не известным юристом их, судя по всему, ждут особенно бурные времена.

«Традиционный политический класс в Италии в целом разгромлен и перестал существовать,- считает Йозеф Яннинг, глава берлинского отделения Европейского совета по международным отношениям (ECFR).- Государство находится в состоянии хаоса. Сейчас же оно и вовсе перешло в руки людей, которые практически не уважают законы и правила».

Итальянская пресса тоже скептически отнеслась к возможности появления на премьерском посту «темной лошадки». Левая La Repubblica, например, назвала Конте премьером, с которым никто не будет считаться. Причем, не только в стране, но и на международной арене.

Есть у нового премьера, если его конечно выберут, и трудности вполне объективного характера.

«Он окажется в очень сложном положении,- объясняет предстоящие проблемы Джузеппе Конте политолог Франко Павончелло,- потому что ему придется иметь дело с двумя группами, которые заключили трудный компромисс. Только время покажет, сумеет ли он контролировать разные политические направления, в которых создана эта коалиция».

К словам Павончелло стоит прислушаться. Он неплохо знает Конте по совместной работе: политолог – президент столичного университета Джона Кабота, а юрист входит в его правление.