Аксёнов назвал арест экс-мэра Ялты провокацией против властей Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов расценивает как провокацию против властей республики задержание и арест в Москве бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко. По его словам, в этом деле чувствуется чей-то заказ.

«На мой взгляд, это провокация против органов власти республики Крым», – цитирует крымского лидера агентство «Интерфакс».

При этом Аксенов напомнил, что сам отстранил Ростенко от работы «за неэффективное управление администрацией» Ялты.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время следственными органами по его обращению ведётся проверка деятельности ялтинской администрации.

«Но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления», – резюмировал глава Крыма.

Напомним, бывший ялтинский градоначальник Андрей Ростенко был задержан накануне в Москве. 23 мая Басманный суд Москвы отправил его под арест до 21 июля. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 УК РФ.