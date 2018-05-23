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Москва, 23.05.2018

Банк Турции резко повысил одну из ключевых ставок для спасения лиры

«Expert Online» 2018

Центральный банк Турции в среду резко повысил одну из ключевых ставок - ставку окна поздней ликвидности - с 13,5 до 16,5 процента на экстренном заседании комитета по денежно-кредитной политике.

Банк сохранил все другие ключевые процентные ставки без изменения.

Таким образом регулятор не допустил снижения курса турецкой лиры ниже психологической отметки в пять лир за доллар. Лира, упавшая за последние недели до рекордных минимумов, в среду потеряла еще более 5% к доллару, опустившись до 4,9221. После объявления центробанком повышения ставки турецкая валюта укрепилась до 4,6704.

Падение лиры вызвано опасениями инвесторов на фоне заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который пообещал взять под контроль монетарную политику в стране.

Как отмечается в заявлении регулятора, повышение ставки стало "мощным ужесточением денежно-кредитной политики". ЦБ Турции пообещал также продолжать использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты. Согласно документу, регулятор будет придерживаться жесткой ДКП до тех пор, пока не произойдет явного улучшения прогноза по инфляции.

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