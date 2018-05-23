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Москва, 23.05.2018

Bloomberg назвал страны, которые подорвут диктат американских санкций

«Expert Online» 2018
  • Bloomberg назвал страны, которые подорвут диктат американских санкций
Abaca Press/TASS

Уверенность нынешней администрации США в том, что использование санкций против неугодных стран может быть безнаказанным и не требует согласия других государств может быть вскоре подорвана, пишет Bloomberg. 

«Нынешняя администрация пьяна от власти санкций, - отмечает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Джаррет Блан. Несколько лет назад он был ведущим должностным лицом Госдепартамента в администрации Обамы, ответственным за ядерные проблемы Ирана. «Они не понимают, что инструмент (санкций) ограничен и хрупок».

Нынешний президент США Дональд Трамп называет главной угрозой Америке не терроризм, а конкретные государства - Иран, Китай, Россию, что оправдывает использование санкционной политики в борьбе с этими странами.

Однако история с выходом США из сделки с Ираном показала, что эта политика может оказаться провальной, так как у нее появились влиятельные оппоненты. Отмечается, что лишь крупные экономические игроки смогут принять ключевое решение: соблюдать или игнорировать американские санкции. Это, прежде всего, Китай и ЕС.

После введенных после референдума в Крыму, неожиданно крупную потерю — $44 млрд — понесли те, кто эти санкции предпринимал. Такие данные следуют из отчета Кильского института мировой экономики (Германия) за 2017 год. Причем из указанных в материале потерь — 40% пришлось на Германию, а 0,6% — на США, приводит статистику Bloomberg.

После одностороннего выхода США из сделки с Ираном европейские лидеры договорились о пакете мер по противостоянию американскому давлению. Спецмеры будут действовать для защиты компаний Европейского союза от санкций США. И это станет причиной битв, которые будут разыграны уже в ближайшие месяцы. Одна из них связана с проектом газопровода из России в Германию «Северный поток – 2», — отмечает Bloomberg.

В свою очередь, как отмечают эксперты, Китай ведет работу по созданию альтернативных фиансовых институтов и инфраструктуры, которая позволит обходить американские санкции. Пекин, вероятно, в ближайшее время усилит свое присутствие в Иране независимо от того, что делает Трамп, резюмирует Bloomberg.


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