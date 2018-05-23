Между Европой и США продолжается «словесный пинг-понг» по Ирану. Вашингтон энергично защищает свой односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), как официально называется соглашение об ядерной программе Ирана, заключенное в июле 2015 года между Тегераном и Россией, КНР, США, Францией, Великобританией и ФРГ. Брюссель так же энергично, по крайней мере, на словах предупреждает, что намерен сохранить соглашение, потому что оно повышает стабильность на планете.

В конце прошлой недели Еврокомиссия запустила процесс активации закона 1996 года, запрещающего европейским компаниям подчиняться санкциям США против Ирана, и заявила, что не признает юрисдикции американских судов, если те попытаются оштрафовать нарушившие санкции европейские компании.

Ангела Меркель обсуждала возможности сохранения ядерной сделки с Ираном во время беседы с Владимиром Путиным в Сочи в прошлую пятницу. Наверняка, будет об этом говорить с российским лидером и президент Франции Эмманюель Макрон, который намерен участвовать в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Не далее как в этот понедельник главный европейский дипломат Федерика Могерини уже далеко не первый раз заявила, что альтернативы JCPOA не существует. Она повторила общую позицию Евросоюза после того, как госсекретарь США Майк Помпео пригрозил принять против Ирана беспрецедентные по жесткости санкции, если Тегеран не выполнит 12 практически ультимативных требований Вашингтона. Новый глава внешнеполитического ведомства Америки и другие высокопоставленные американские чиновники также не упускают случая оптимистично заявить о своей уверенности, что в Старом Свете увидят правоту США и станут в споре с Ираном на сторону союзника по НАТО.

В Белом доме и в Госдепе не сомневаются в поддержке Европы не только потому, что уверены в своей правоте. Вашингтон знает, что по этому так же, как по многим другим вопросам, ЕС не монолитен. В администрации Трампа надеются на помощь своей пятой колонны, которая по замыслам белодомовских стратегов должна нарушить единство Европы.

Роль главного «предателя» в Белом доме уже далеко не первый раз отвели Польше, а Варшава эту роль с благодарностью приняла.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что его страна хочет быть «неформальным посредником», который разъяснит членам ЕС и белодомовским чиновникам позиции сторон по JCPOA. Слова польского премьера вновь показали, насколько иллюзорны надежды Брюсселя на единство объединенной Европы хотя бы по важнейшим международным вопросам, заявленное на евросаммите, который состоялся в конце прошлой недели в Софии. Любопытно, что Моравецкий фактически дезавуировал своего подчиненного, министра иностранных дел Польши Яцека Запутовича, Тот заявил в понедельник в ходе переговоров в Вашингтоне, что его страна поддерживает остальных членов Евросоюза в поисках путей для минимизации экономического ущерба от односторонней меры Дональда Трампа. Правда, главный польский дипломат добавил ложку меда в бочку дегтя и сказал, что «с точки зрения стратегии и безопасности мы понимаем озабоченность США».

Варшава явно решила воспользоваться случаем и вырваться вперед в гонке за благосклонностью Белого дома. В руководстве Польши наверняка надеются, что в Вашингтоне не забудут оказанную помощь и учтут ее в распределении каких-нибудь благ или преференций.