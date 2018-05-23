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Москва, 23.05.2018

Порошенко пришлось заплатить круглую сумму за «переговоры» с Трампом

«Expert Online» 2018

Американский адвокат Майкл Коэн, представляющий на протяжении многих лет интересы президента США Дональда Трампа, втайне получил по меньшей мере $400 тыс., чтобы организовать встречу Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си

По информации источников британской вещательной корпорации в Киеве, деньги были переданы посредниками, действующими от имени украинского президента. При этом выход на Коэна был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в штате Нью-Йорк. Высокопоставленный сотрудник разведки в администрации Порошенко рассказал, что президенту Украины была необходима встреча с Трампом, похожая на "переговоры", отмечает Би-би-си.

Другой источник в Киеве информировал, что за встречу с Трампом украинской стороне пришлось заплатить $600 тыс. Встреча Трампа и Порошенко прошла в Вашингтоне в июне прошлого года.

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