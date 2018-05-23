Правительству придется заняться бизнесом

Российский бизнес озабочен сложившейся экономической ситуацией и ждет от нового правительства активной работы для ее улучшения.

Приплыли

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование, проведенное среди руководителей российских компаний по теме развития бизнеса и возобновления экономического роста. От нового правительства они ожидают активного стимулирования экономического роста, конкретного понимания проблем бизнеса, а также ориентированности на обеспечение экономического роста уже сейчас.

Согласно данным ВЦИОМ, около двух третей опрошенных руководителей (63%) считают, что положение их компании ухудшилось из-за текущей экономической ситуации (в 2017 году – 59%, в 2016 оду. – 73%).Об улучшении говорят 12% (год назад – 15%). ТОП-3 факторов, негативное влияние которых за последние год-два на бизнес, по оценкам респондентов, усилилось: цены на энергоресурсы (газ и электричество), уровень издержек производства, неопределенность экономической ситуации.

В то же время, в крупом бизнесе несколько выросло число предпринимателей, которые дают «ситуации в экономике в целом» положительные оценки — с 15 до 23%. Средний и малый бизнес почти не фиксируют улучшений.

Более трех четвертей бизнесменов (76%) оценивают текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. При этом половина предпринимателей (53%) сохраняет позитивный настрой и оценивает потенциальную динамику развития экономики в ближайшие 2-3 года как положительную. Около половины (45%) полагают, что в ближайшие три года они будут активно развиваться. Доля тех, кто считает, что их деятельность будет свертываться или они будут вынуждены закрыться, составляет 23%.

По мнению предпринимателей, основными факторами, сдерживающими текущее развитие их компаний, по-прежнему остаются неопределенность экономической ситуации (4 балла из 5), высокий уровень налогообложения (4 балла) и снижающийся спрос на внутреннем рынке (3,8 баллов). В качестве приоритетных мер для экономического роста бизнес называет повышение уровня и качества жизни людей (3,8 балла из 4); налоговую реформу, стимулирующую экономический рост (3,6 балла); ограничение тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снижение тарифов (3,5 балла).

Между тем, меры по возобновлению экономического роста, предпринимаемые правительством, бизнесмены сегодня оценивают более негативно, чем год назад: об их неэффективности в 2018 г. говорят 69% - против 64% в 2017 г. Об отсутствии у правительства стратегического плана по возобновлению экономического роста говорит 41% опрошенных предпринимателей, о наличии эффективного плана – 16%, еще 33% считают, что план есть, но его нельзя считать эффективным.

Догнать и перегнать Африку

Действительно, признает, в свою очередь, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, сегодня мы наблюдаем некий парадокс. С одной стороны Россия вновь завоёвывает места в большой тройке инвестиционных рейтингов и набирает баллы в рейтинге Всемирного банка: со 120 до 35 места всего за 5 лет, чем привлекает внимание зарубежных инвесторов.

Однако сами российские граждане к таким успехам остаются более равнодушными. Как показал последний опрос ВЦИОМ, в России по-прежнему мало кто хочет использовать свое право на бизнес: с каждым годом в противовес успехам экономики предпринимательская активность только снижается. Если в 2008 году о желании открыть свое дело говорили 30%, то к 2017 году их стало на 10% меньше. И что интересно в ближайшее время открыть свой бизнес планируют всего 2%. Для сравнения, в Африке, несмотря на высокие ставки по кредитам и высокий уровень банкротств, доля таких желающих – 47%.

Низкая предпринимательская активность , в частности, обусловлена нестабильными правилами игры, полагает общественный деятель. Здесь мы в первую очередь подразумеваем «уголовные риски», с которыми может столкнуться предприниматель, ведь масштаб уголовного преследования по экономическим статьям в России измеряется сотнями тысяч уголовных дел. Изменить настроения предпринимателей и простимулировать деловую активность, полагает Андрей Назаров, можно придерживаясь двух направлений. Во-первых, бизнес сегодня нуждается в умеренно-мягкой денежно-кредитной политике, которая сможет обеспечить долгосрочные кредиты по конкурентным ставкам. А во-вторых, в институциональных реформах судебной и контрольно-надзорной систем.

У правительства есть возможность все исправить

«Относиться к такому опросу всерьез я бы не стала, — не соглашается член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова. — Думаю если хорошенько поискать в интернете аналогичную социологию, например, американских или европейских бизнесменов, то цифры панических настроений там будут схожи», — полагает она. Люди бизнеса, поясняет эксперт, как правило, настроены критично к власти и к социально-экономическим процессам, которые происходят, отсюда и высокий процент таких показателей в социологии.

Тем не менее, считает Ирина Капитанова, государству стоит усилить PR-активность на этом направлении и больше уделять времени пропаганде программ помощи именно малому и среднему бизнесу. «Потому что о помощи Вексельбергу слышали все, а вот про субсидии на закупку оборудования или льготные кредиты для рядовых предпринимателей - немногие. А что касается оценки состояния экономики, так для этого есть вполне себе точные научные показатели или на худой конец — экспертные оценки. Но никак не опросы, вероятно, анонимных бизнесменов», — критически оценивает она методы социологов.

Если посмотреть предметно на сам опрос, то, например, можно увидеть, что даже несмотря на такие «катастрофичные» заявления, предприниматели все же сохраняют оптимизм, отмечает Валентин Островский, директор стратегических проектов CAF Group. Да, он несколько ниже, чем в прошлом году, но это не отменяет самого факта: настрой на работу и развитие сохраняется. Так, согласно тому же опросу, позитивные перспективы российской экономики отмечает около половины респондентов, как и в прошлом году. То есть по сути ничего не изменилось – ситуация достаточно стабильна.

Но это все субъективный фактор, мнение, а не точные данные. Здесь стоило бы обратить внимание на то, считает эксперт, что в этом году мы получили новое правительство, а фактически старое, которое с одной стороны, будет придерживаться прежнего курса в отношении бизнеса, то есть каких-либо неожиданностей вряд ли стоит ждать, с другой стороны, именно ему придется заниматься исправлением экономической ситуации.

Кстати, об этом не раз уже заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, который уже сообщил, что приоритетом будет выполнение указов президента, который поставил задачу ускорения темпов экономического роста и налоговой реформы. Так что, уверен Валентин Островский, вопросами, которые поднимает бизнес, правительство не просто займется, а займется в приоритетном порядке.