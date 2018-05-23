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Москва, 23.05.2018

Спекулянты изменили мнение о рубле

«Expert Online» 2018
  • Спекулянты изменили мнение о рубле
Интерпресс/ТАСС

Спекулянты снова покупают рубль впервые за шесть недель. Как следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 15 мая объем чистой длинной спекулятивной позиции во фьючерсах на рубль вырос на 1 485 контрактов (+16%) до 10 863 контрактов. Таким образом, спекулянты находятся в чистом лонге по российской валюте уже 36 недель подряд. 

Вместе с тем, рубль на торгах среды корректируется на фоне снижения цен на нефть после вчерашнего активного роста. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.01 мск среды рос на 30 копеек, до 61,51 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 72,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,62% — до 79,04 доллара за баррель.

С начала года курс доллара к рублю вырос на 6%.

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