Стало известно, когда и где пройдёт встреча Путина и Макрона

Французское посольство в РФ распространило информацию о предстоящей встрече лидеров России и Франции.

Согласно официальному пресс-релизу дипмиссии, Эммануэль Макрон встретится на высшем уровне с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 мая в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, передаёт РИА Новости.

По итогам встречи лидеров двух стран будет подписан ряд совместных документов и пройдёт совместная пресс-конференция Макрона и Путина.

Кроме того, планируется, что 25 мая президент Франции вместе с супругой почтит память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище, после чего отправится на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Напомним, ранее сообщалось, что глава Франции Эммануэль Макрон примет участие в ПМЭФ, который пройдёт в Северной столице 24-25 мая.