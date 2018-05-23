Цены на бензин нам подняла Америка

Всю первую неделю своей работы новое правительство занималось «зашкалившими», особенно в некоторых областях страны, ценами на бензин. Решением проблемы их роста может стать снижение акцизов, заявили в Госдуме. Иначе 95-й бензин может подняться в цене до 44 рублей за литр, говорит аналитик.

«Цены на бензин не влияют на инфляцию»

Как заявил заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков, акцизы на бензин могут понизить на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 тысячи. Это должно способствовать снижению стоимости топлива, которое довольно резко подорожало в последнее время из-за повышения акцизов, увеличения цены нефти и укрепления курса рубля.

По словам депутата, передает РИА Новости, правительство готово снизить акцизы на бензин дизельное топливо – кабмин практически всю неделю занимался этим вопросом, а во вторник курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, посвященное данной проблеме. Ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена бензина в России за последнюю неделю выросла до 41,28 рубля за литр. При этом, по данным Сергея Есякова, с начала 2018 года бензин подорожал на 4,7%, а дизтопливо — на 9%.

О проблеме цен на топливо также заявили в Банке России. Так, первый заместитель председателя ведомства Ксения Юдаева объяснила, что дело в первую очередь связано с повышением акцизов и международных цен на топливо. «Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», — уточнила Юдаева. Помимо этого, зампред Центробанка отметила, что на данный момент рост цен на бензин не влияет на инфляцию.

Просчитались

С удорожанием фьючерсов на поставку нефти в июле и августе на мировой арене, на локальном рынке цена на энергоресурсы естественно также растет, указывает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Только по итогам прошлой недели на оптовом рынке произошел рост стоимости дизтоплива на 273 рубля, а на ходовые «Нормаль-80» и «Премиум-95» 340 рублей и 1,884 тысячи рублей за тонну. То есть в краткосрочной перспективе повышение цены на бензин неизбежно, хотя, по оценке аналитика, до конца мая в среднем рост не превысит 50 копеек.

Хуже то, считает Сальникова, что повышаются прогнозы роста на нефть в мире до конца текущего года. Вопрос геополитических рисков открыт. Например, темпы деградации нефтяного сектора Венесуэлы превосходят ожидания, и объем добычи в этой стране до конца года достигнет уровней менее 1 млн баррелей в сутки. А основной игрок и информационный повод 2018 года №1 – Америка, продолжит оказывать давление, не исключая перспективы еще более жестких санкций в отношении Ирана. Это дает повод думать, что сокращение добычи здесь будет на 200 000 барр/сутки сильнее предшествующих оценок.

Таким образом, ожидает она, к концу года Brent, более вероятно, сохранит восходящую динамику с достижением отметки 88-90 долларов за баррель, а вот стоимость бензина в РФ до конца года вряд ли превысит 45 рублей за литр 95-го бензина. Кроме того, что правительство готово снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, оптимистичный прогноз по цене на бензин обусловлен умеренно-оптимистичными ожиданиями колебания курса доллара в России.

История с рекордно дорогим бензином и соляркой, а сейчас в России топливо в рознице стоит в среднем на 4 рубля дороже, чем в соседней Белоруссии, чьи НПЗ работают исключительно за счет импортируемой из России нефти, началась в ноябре прошлого года. Тогда правительство утвердило крайне спорный план двухэтапного повышения акциза в 2018 году, рассказывает партнер практики «Стратегия и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша.

Так, с 1 января акциз на бензин был увеличен на 10,7% до 11 213 рублей за тонну, и на 12,7% до 7 665 рублей за тонну дизтоплива. Надо отметить, что доля акциза и налогов (НДПИ, НДС...) в розничной стоимости литра топлива составляет примерно 60%. Однако акциз в первую очередь влияет не на розницу, а на опт, то есть на цены закупки операторами АЗС топлива, а не на цены отпуска. При этом стоит учитывать, что оптовые цены, помимо изменения акциза, крайне чувствительны к уровню предложения.

Знали ли в правительстве, принимая решение о повышении акциза, о том, что нефть будет стоить вдвое больше, чем заложено в проект бюджета на год (смешные по текущим меркам 40 долларов за баррель), или нет, но стремительный рост цен нефти и нефтепродуктов на внешних рынках вместе с перепроданным в результате массированных интервенций ЦБ и Минфина рублем привели к тому, что привлекательность экспорта дорогой нефти и нефтепродуктов на внешние рынки за валюту стала выше, чем их реализация на внутреннем рынке, констатирует аналитик.

Оптом дороже

Результат такой вполне логичной реакции добывающих компаний и экспортеров — снижение предложения внутри страны, а это еще один фактор для роста оптовых цен, уверен Александр Ракша. Под воздействием указанных факторов розничная цена, за ростом которой тщательно следит ФАС, росла значительно медленнее оптовой, что привело к тому, что розница оказалась ниже нетбэка (чистая стоимость производителя без НДС, акциза и пошлин). Это на практике значит, что первое полугодие текущего года маржинальность НПЗ и АЗС по факту упала если не до отрицательных значений, то почти до ноля.

Да, признает аналитик, цены в рознице на бензин и дизтопливо выросли с начала года почти на 5% и 10%. Но в опте они возросли значительно серьезнее, а это значит, что, если бы 1 июля акциз был снова поднят, а цены на нефть на мировом рынке не опустились бы ниже 70 долларов за баррель, потребитель вполне мог увидеть на заправке цену в пределах 43,5-44 рублей за литр АИ-95. При этом удорожание солярки вполне могло бы сорвать уборочную кампанию и привести к росту инфляции на дополнительные 1,5-2%.

Так что, заключает Александр Ракша, решение о снижении акциза вместо его повышения в силу того, что рост цен в рознице носит догоняющий характер, не приведет к снижению цен на АЗС. По его мнению, НПЗ и операторам все еще есть куда расти, чтобы вернуться на уровень рентабельности, однако позволит избежать куда более серьезного роста в перспективе.