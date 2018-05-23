Проблема абортов регулярно попадает на первые полосы мировых СМИ. Сейчас как раз один из всплесков интереса к ним. В четверг должна решиться судьба абортов в Южной Корее. Решение об отмене или сохранении закона, разрешающего аборты лишь в случае изнасилования, инцеста (кровосмешения) или серьезной угрозы для жизни будущей мамы, примет Верховный суд Южной Кореи. В пятницу в Ирландии пройдет референдум об абортах. Ирландцам предстоит решить, стоит ли отменять закон, разрешающий женщинам прерывать беременность лишь в тех случаях, когда их жизням угрожает серьезная опасность.

Ситуация с абортами – одна из самых острых и обсуждаемых. Мнения, как обычно, диаметрально разделились. Сторонники абортов требуют разрешить женщинам распоряжаться своим телом по своему усмотрению. Противники называют аборт детоубийством и требуют приравнять его к серьезному уголовному преступлению.

Аборты категорически запрещены немногим более чем в двух десятках стран на всех континентах. Еще в нескольких десятках они, как в Ирландии и Южной Корее, разрешены при соблюдении ряда жестких условий.

Что касается полного запрета на аборты, то в демократическом Евросоюзе такой закон есть только на Мальте, население которой в подавляющем большинстве исповедует католицизм. За нарушение этого закона предусмотрено тюремное заключение сроком от полутора до трех лет. Прерывание беременности также полностью запрещено в Андорре, Ватикане и Сан-Марино, но эти государства не входят в ЕС.

Полный список стран с полным запретом абортов гораздо шире. В Африке женщинам запрещено делать аборты при любых обстоятельствах в обоих Конго: как в Республике Конго, так и в Демократической Республике Конго; в Египте, Габоне, Гвинее-Биссау, Мавритании, Сенегале и на Мадагаскаре. Что касается Латинской Америки, то там полный запрет на аборты в Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Суринаме и на Гаити. В Латинской Америке стран с полным запретом меньше, чем в Африке, но за океаном страна с самым жестким законом против абортов. За прерывание беременности искусственным путем сальвадорки могут отправиться за решетку на… 30 лет. Причем, не только теоретически. Такие случаи имеются.

В Азии аборты запрещены в Лаосе и на Филиппинах, а в Океании – на Палау.

Еще совсем недавно, каких-то восемь месяцев назад, полный запрет на аборты существовал и в одном из членов ОЭСР – Чили. Однако в сентябре 2017 г. тогдашний президент Чили Мишель Бачелет подписала закон, разрешающий прерывание беременности в тех случаях, когда она угрожает здоровью женщины.

Гораздо больше стран, где аборты разрешены лишь в случаях, когда жизни матери угрожает опасность. К таким, например, относится еще один член ЕС – преимущественно католическая Польша, в которой одни из самых жестких в Евросоюзе законов в отношении абортов.

Не все страны смягчают политику по отношению к абортам. В Национальном конгрессе Бразилии (парламенте), например, лежит проект закона, запрещающего аборты во всех 100% случаев.

Польские законодатели тоже рассматривают проект закона, ужесточающего отношение к прерыванию беременности. Его авторы предлагают разрешить аборт лишь тем женщинам, которые стали жертвами изнасилований или инцеста. Закон имеет все шансы быть принятым, потому что большинство в Национальной ассамблее (парламенте) у консерваторов, которые относятся к абортам крайне негативно и считают их преступлением, большинство.

В Великобритании, например, аборты разрешены везде, за исключением Северной Ирландии, где беременность можно прерывать лишь в случае угрозы жизни матери. В прошлом году британское правительство приняло решение оплачивать аборты северным ирландкам в Англии.

В США в масштабах всей страны аборты были легализированы в 1973 году. Однако после прихода к власти Дональда Трампа ситуация обострилась. Отдельные республиканцы в Конгрессе требуют ужесточения законов. Кое-где им уже удалось добиться успеха. В начале мая в Айове, например, был принят закон, запрещающий прерывать беременность после того, как у плода начинает биться сердце, что обычно происходит на седьмой неделе беременности.

Что касается России, то у нас аборты разрешены и оплачиваются государством. При беременности до 12 недель он может быть проведен по желанию женщины, при сроке 12-22 недели – если беременность наступила в результате изнасилования. По медицинским показаниям аборты разрешены на любом сроке беременности.

Кстати, РСФСР может считаться родиной абортов. В нашей стране раньше, чем где бы то ни было в мире, - в 1920 году разрешили женщинам прерывать беременность. Правда, в 1936-55 гг. аборты находились под запретом.