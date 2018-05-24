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Москва, 24.05.2018

Курс доллара отреагировал на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара отреагировал на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном
DPA/TASS

Волна неприятия риска прокатилась по рынкам после того, как Трамп отменил запланированный на 12 июня саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Падает курс доллара, особенно к иене. Пара USD/JPY снижается второй день подряд, снизившись в четверг до 109.15. Курс доллара снизился на 0,3% до 93,64. Теряют стоимость также американские акции.

Рынки в целом были готовы к такому ходу событий. Признаки "бегство от риска" наблюдались уже на утренней сессии четверга в Азии. Курс доллара на фоне американо-китайских торговых трений и новостей о начале расследования властями США ситуации с пошлинами на импортные автомобили, начал терять позииции после более чем месячного ралли. Эта тенденция в ближайшие дни может продолжиться, но движение доллара будет смешанным - американец будет снижаться к валютам-убежищам, но продолжит оказывать давление на валюты EM.

В четверг письмо Трампа, адресованное Ыну, опубликовала пресс-служба президента США. В письме говорится, что отменить встречу Трамп был вынужден «из-за откровенно враждебных высказываний» со стороны лидера КНДР. При этом глава Белого Дома подчеркнул, что всё-таки надеется встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Трамп также призвал северокорейского лидера писать или звонить ему. Кроме того, он отметил что КНДР потеряла «великую возможность» достичь процветания.

«Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько обширны и могущественны, что я молюсь Богу, чтобы их никогда не пришлось применить», - написал Трамп.

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