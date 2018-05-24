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Москва, 24.05.2018

Меркель прогнозирует уход европейских компании из Ирана

«Expert Online» 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном заявила, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены  уйти из Ирана. К этому их вынудят санкции США.

«Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний будет вынуждена выйти из Ирана», — цитирует РИА новости Ангелу Меркель, которая подчеркнула, что Берлин уважает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные», — отметила Меркель. Канцлер считает, что на освободившиеся от европейского бизнеса места могут прийти компании из Китая.

Вчера, 23 мая, Тегеран для продолжения бизнеса на территории своей страны выдвинул компаниям из Европы семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Ирана ядерной сделке. В частности одни из условий – это обеспечение гарантий для продажи иранской нефти, а также отсутствие препон для сотрудничества европейских банков с Ираном.

Напомним, 8 мая президент Трамп объявил о выходе США из иранской сделки по ядерному оружию, а также объявил о подготовке нового пакета санкций против Тегерана.

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