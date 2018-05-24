Орешкин не поддержал идею Кудрина об изменении бюджетного правила

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – заявил, что его ведомство, а также Минфин не поддерживают идею руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина повысить цену отсечения бюджетного правила на 5 долл. с нынешних 40 долл.

«Мы выступали всё время против этой инициативы и продолжаемы выступаем против сейчас, – цитирует министра РИА Новости. – В настоящее время этот вопрос ни нами, ни Минфином не рассматривается».

Ранее Кудрин в очередной раз предложил ослабить планку бюджетного правила. Напомним, он последовательно отстаивает позицию смягчения бюджетного правила. Так, в июне 2017 года в ходе дискуссии на ПМЭФ-2017 он предложил установить цену отсечения для направления дополнительных доходов в Резервный фонд на уровне 45 долл. за баррель без рисков для финансовой стабильности.

Сейчас планка установлена на уровне 40 долл. за баррель нефти. В прошлом году за счёт дополнительных нефтегазовых доходов Фонд национального благосостояния был пополнен на 829 млрд рублей.