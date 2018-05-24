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Москва, 24.05.2018

Путин объявил о назначении Рогозина главой «Роскосмоса»

«Expert Online» 2018

Российский лидер Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить государственную корпорацию «Роскосмос».

В свою очередь Рогозин ответил согласием, пообещав президенту сделать всё возможное и необходимое, чтобы оправдать его доверие, передаёт ТАСС.

По данным агентства, встреча главы российского государства Владимира Путина с Дмитрием Рогозиным состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Наша справка

Дмитрий Олегович Рогозин родился 21 декабря 1963 года в Москве. Российский государственный деятель, дипломат. Доктор философских наук, доктор технических наук.

С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, наблюдательного совета Государственной корпорации «Роскосмос», наблюдательного совета фонда перспективных исследований, морской коллегии при правительстве РФ, государственной комиссии по вопросам развития Арктики, государственной пограничной комиссии, комиссии по экспортному контролю РФ, попечительского совета Российского военно-исторического общества.

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» — российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос» по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина. В мае 2015 года Госдума в первом чтении приняла внесённый президентом РФ пакет законопроектов о создании государственной корпорации «Роскосмос».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая перед депутатами, заявил, что главная задача новой структуры космического назначения — «обеспечить единство управления ракетно-космической отраслью».

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