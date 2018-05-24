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Москва, 24.05.2018

Роскомнадзор проведет проверку Facebook и WhatsApp

«Expert Online» 2018

Роскомнадзор намерен проверить компанию Facebook и мессенджер WhatsApp, чтобы убедиться в соответствии их действий российскому законодательству, заявил в четверг глава ведомства Александр Жаров.

По словам Жарова, кроме соответствия действий мессенджера и соцсети российскому законодательству, будут учитываться локализация баз данных россиян на территории страны и исполнение Facebook и WhatsApp законов по удалению запрещенной информации.

«Совершенно точно до декабря 2018 года проведем комплексную проверку компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp», — цитирует Жарова ТАСС.

Он добавил, что по результатам проверки в ведомстве примут решение.

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