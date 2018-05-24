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Москва, 24.05.2018

СК рассказал подробности о массовом убийстве в якутском селе

«Expert Online» 2018

Следственный комитет России 24 мая возбудил уголовное дело после массового расстрела жителей в селе Булгунняхтах Хангаласского района. Ранее управление СК по региону сообщало, что мужчина застрелил пятерых своих односельчан и покончил с собой в Якутии. Преступником оказался пенсионер 1952 года рождения Александр Новиков.

«По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребенка», — говорится в сообщении.

Как установило следствие после совершенного преступления он направился в соседний дом к проживающей там с двумя детьми Анне Тимофеевой. Новиков убил женщину и ее 11-летнего сына. 12-летняя дочь погибшей Анны спряталась под кровать и ей удалось выжить. Девочка в состоянии шока отправлена в больницу.

Личности погибших установлены. Следователи возбудили уголовное  дело по статье 105 УК России (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Все все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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