СМИ сообщили о встрече Порошенко с Трампом за взятку

Президент Украины Петр Порошенко заплатил адвокату Дональда Трампа от 400 до 600 тысяч за встречу с американским лидером. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си», ссылаясь на высокопоставленного разведчика из администрации Порошенко. Источник сообщает, что на тот момент украинскому президенту была необходима «хотя бы короткая беседа, которую можно было назвать переговорами».

Напомним, встреча Трампа и Порошенко прошла в Вашингтоне в июне 2017 года. Источники издания сообщают, что деньги были переданы от имени украинского президента некими посредниками.

Уточняется, что посредники вышли на адвоката Коэна через еврейскую благотворительную организацию в штате Нью-Йорк. Как сообщает издание, посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться для Порошенко большего, чем протокольное фото с лидером США, которое президент Украины мог выдать за «переговоры».

Как передает ТАСС, сам Коэн назвал публикацию Би-би-си «совершенной фальшивкой», взятку отрицает и администрация в Киеве. В Белом доме пока не отреагировали на эту публикацию.