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Москва, 24.05.2018

США намерены ввести пошлины на импорт автомобилей

«Expert Online» 2018

США могут  ввести пошлины на импорт автомобилей, грузовиков и запчастей к ним, пишут «Ведомости». Об этом заявил президент Дональд Трамп.

«Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом и дал ему поручение рассмотреть возможность расследования того, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки», - говорится в письменном заявлении Трампа.

Расследование минторга США может стать началом официальной процедуры ввода пошлин. Ведомству предстоит выяснить, угрожают ли ввозимые транспортные средства здоровью американцев, а также способности отрасли развивать новые передовые технологии. Специалисты считают, что данное расследование является лишь предлогом, на самом деле вопрос с введением пошлины в размере 25% уже практически решен.

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