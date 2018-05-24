В Москве презентовали новый лёгкий многоцелевой российский вертолёт

В российской столице прошла презентация нового легкового многоцелевого отечественного вертолёта VRT500.

Презентация прошла на выставке HeliRussia-2018, передаёт РИА Новости.

Как рассказал журналистам генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, в настоящее время подписаны соглашения о стратегическом партнёрстве в рамках программы продвижения вертолёта на международные рынки.

При этом планируется, что к 2035 году будет реализовано около 1 000 машин, что позволит продукции холдинга занять до 15% в мировом сегменте лёгких вертолетов массой до 2 тонн.

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VRT500 – лёгкий однодвигательный вертолёт соосной схемы расположения винтов со взлётной массой 1 600 кг. Машина обладает самой объёмной в своём классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащена современным комплексом авионики, построенным по принципу «стеклянная кабина».

Вертолёт предполагается к поставкам в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и санитарной конфигурациях. Лётно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 225 км в час, совершать полёты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.